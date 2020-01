Parmitano, iniziata l’ultima passeggiata spaziale della missione Beyond: cosa farà AstroLuca (Di sabato 25 gennaio 2020) Attorno alle 13:05 di sabato 25 gennaio 2020 l'astronauta italiano Luca Parmitano si è “tuffato” di nuovo tra le stelle, dando così il via alla quarta e ultima passeggiata spaziale della missione Beyond, la sesta della sua carriera. AstroLuca sarà impegnato assieme al collega Andrew Morgan nel completare i lavori di aggiornamento del rilevatore di particelle AMS-02. Il rientro sulla ISS è previsto per le 18:15 circa. fanpage

