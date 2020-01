Parità di genere, venti amministratori firmano il patto dei Comuni (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Buccino (Sa) – venti Comuni tra sindache, amministratrici ed amministratori sottoscrivono a Buccino il patto dei Comuni per la Parità di genere e contro la violenza di genere. Lo fanno durate il seminario “Amministrare le Comunità: il governo delle donne”, che ha ospitato un confronto sul ruolo delle prime cittadine e sui valori della partecipazione delle donne alla politica, oltre le quote rosa. Insieme alle amministratrici, ha partecipato anche l’assessore regionale Chiara Marciani che ha proposto la sottoscrizione del patto dopo che la Regione ha preso atto di questo documento lo scorso 25 novembre, promuovendone poi le firme ai Comuni campani. “Non ho mai partecipato ad un incontro simile in tutto il mio mandato, con una Comunione di visione e condivisione su un tema di questa portata come quello politico ed amministrativo – ha ... anteprima24

