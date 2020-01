Papa Francesco ha ricevuto il presidente dell’Iraq Barham Saleh (Di sabato 25 gennaio 2020) Città del Vaticano, 25 gen. (askanews) – Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano, il presidente dell’Iraq, Barham Saleh. Tra gli argomenti in primo piano – ha scritto la Santa Sede in una nota – ci si è soffermati sulle attuali sfide del Paese mediorientale e sull’importanza di favorirne la stabilità e il processo di ricostruzione, incoraggiando la via del dialogo e della ricerca di soluzioni adeguate a favore dei cittadini e nel rispetto della sovranità nazionale. Durante il colloquio si è parlato in particolare dei diversi conflitti e delle gravi crisi umanitarie che affliggono la Regione, sottolineando l’importanza degli sforzi compiuti con il sostegno della comunità internazionale per ristabilire la fiducia e la convivenza pacifica. “La fratellanza e la coesistenza pacifica tra musulmani, cristiani e altre comunità è l’unica ... notizie

