Pallanuoto femminile, l’Ungheria rimonta e batte l’Olanda per 10-8 e conquista il bronzo agli Europei 2020 di Budapest (Di sabato 25 gennaio 2020) La medaglia di bronzo agli Europei di Pallanuoto femminile va alle padrone di casa dell’Ungheria, che a Budapest battono in un’emozionante finale per il terzo posto l’Olanda per 10-8, grazie ad una bella rimonta nella seconda metà di gara nella quale non subiscono gol negli ultimi 14’25”. Nel primo quarto va in vantaggio l’Ungheria con il rigore di Nagy (Keszthelyi da nubile), ma van der Sloot pareggia subito. Magiare al primo break con i gol di Szilagyi e Nagy, ma le olandesi ribaltano la partita con un parziale di 4-0 firmato dalla doppietta di Megens e dai gol di van de Kraats e Sleeking. Nel secondo periodo accorcia, ancora su rigore, Szilagyi, ma l’Olanda torna sul +2 con Stomphorst, in gol in superiorità numerica, poi ritocca il massimo vantaggio con la rete di Genee. Nel finale però in superiorità l’Ungheria ritorna a -2 grazie a ... oasport

