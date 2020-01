Pallanuoto femminile, la Spagna batte per 13-12 la Russia e conquista gli Europei 2020 di Budapest! (Di sabato 25 gennaio 2020) La Spagna supera per 13-12 la Russia e vince la finale degli Europei di Pallanuoto femminile disputati a Budapest, centrando il secondo titolo continentale dopo quello vinto sei anni fa sempre nella capitale magiara. Le russe si consolano con il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che le iberiche avevano già conquistato agli scorsi Mondiali. Nel primo quarto passa per prima la Russia con Gorbunova, ma la Spagna effettua il controsorpasso con Espar e Tarrago a metà frazione. Karimova e Prokofyeva riportano in vantaggio le russe, ma Garcia fa 3-3 a 20″. Le iberiche si distraggono ed a 8″ dalla prima sirena Serzhantova sigla il 4-3 per le russe. Nella seconda frazione c’è un continuo botta e risposta: Pena pareggia, Soboleva riporta avanti le russe e Ortiz pareggia nuovamente. Le spagnole mettono la testa avanti ancora con Ortiz, ma a metà tempo Soboleva firma il ... oasport

