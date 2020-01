Pallanuoto, Europei femminili 2020: Russia-Spagna vale il titolo, una sfida dal grande equilibrio (Di sabato 25 gennaio 2020) Sale la tensione, si assegna il titolo: non c’è più in palio il pass olimpico, che è stato già assegnato, dunque la concentrazione sarà tutta per la medaglia d’oro. Va in scena oggi, nel tardo pomeriggio, alla Duna Arena di Budapest, la finalissima degli Europei di Pallanuoto femminile: a scontrarsi in terra magiara saranno la Russia e la Spagna. Una sfida sulla carta davvero equilibrata tra le due compagini che hanno più sorpreso in questa manifestazione continentale. Da vere e proprie outsider sono riuscite ad arrivare fino in fondo le russe: prima il super quarto di finale dominato con il Setterosa, poi la clamorosa vittoria ai rigori contro le detentrici del titolo dell’Olanda in semifinale, che è valsa il biglietto per Tokyo 2020. In Giappone erano già certe di esserci le spagnole che in ogni caso hanno voluto onorare comunque al meglio l’evento. Le stelle, ... oasport

