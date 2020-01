Palermo: Assoimpresa, 'ztl notturna? Balzello che metterò a rischio posti di lavoro' (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - "La ztl notturna sarà una mazzata per molte attività commerciali del centro storico di Palermo: non farà aumentare la sicurezza né regolarizzerà la movida, ma sarà solo l’ennesimo Balzello pensato per fare cassa a danno dei negozianti e dei lavoratori con il pretesto d liberoquotidiano

