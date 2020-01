PAGELLE Spal Bologna 1-3: Barrow decide, male la difesa spallina VOTI (Di sabato 25 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Spal Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Bologna, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Barrow FLOP: Santander VOTI Spal (3-5-2): Berisha 6; Vicari 5, Cionek 5 (46′ Bonifazi 5), Igor 5; Strefezza 6, Dabo 6, Missiroli 6, Valoti 6 (73′ Paloschi 5,5), Reca 5,5; Di Francesco 5 (80′ Floccari SV), Petagna 7. All. Leonardo Semplici Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Tomiyasu 7, Danilo 6,5, Paz 6,5, Mbaye 6; Poli 7 (81′ Svanberg SV), Schouten 6,5; Orsolini 6 (70′ Skov Olsen 6), Soriano 7, Palacio 6,5; Santander 5 (58′ Barrow 7). All. Sinisa Mihajlovic Leggi su Calcionews24.com calcionews24

