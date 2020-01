Oroscopo Branko oggi, sabato 25 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di sabato 25 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, di nuovo sulla pista di lancio in campo professionale, imprese affaristiche, ma il successo dipende dalla capacità di organizzare il lavoro, mantenere contatti, seguire le iniziative con l’aiuto di un esperto. Toro Cari Toro, ci sono sintomi di stanchezza: sarà necessario seguire un regime di vita disciplinato, evitate qualsiasi attività fisica e non assumetevi responsabilità neanche in famiglia. Il week end inizia con ... tpi

