Orietta Berti, segreti de ‘Il cantante mascherato’: dalla penale di 190 mila euro al nullaosta del medico (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri sera, venerdì 24 gennaio 2020, è andata in onda la semifinale de Il cantante mascherato, nuovo show di Raiuno condotto da Milly Carlucci che sta appassionando gli italiani. A far cadere la maschera ieri Emanuela Aureli, che si nascondeva dietro il personaggio del Pavone. La scorsa puntata era stata la volta della cantante Arisa, quella prima di Orietta Berti, la quale in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato qualcosa in più del programma di Raiuno. Orietta Berti svela segreti de ‘Il cantante mascherato’: dalla penale di 190 mila euro al nullaosta del medico L’usignolo di Cavriago, che per Il cantante Mascherato, ha scelto di vestire i panni dell’Unicorno, ha raccontato ad Andrea Di Quarto di Tv Sorrisi e Canzoni i segreti dello show del venerdì, ispirato ad un format nato in Corea del Sud ed esportato in tutto il mondo. Orietta Berti, eliminata ... urbanpost

fseviareggio : RT @MauryKostanzo: Orietta Berti e @SignoraRossella sono tutto ciò che ci meritiamo questa mattina. #IlCantanteMascherato #vienidame https:… - pascaziomarco : RT @MauryKostanzo: Orietta Berti e @SignoraRossella sono tutto ciò che ci meritiamo questa mattina. #IlCantanteMascherato #vienidame https:… - MauryKostanzo : Orietta Berti e @SignoraRossella sono tutto ciò che ci meritiamo questa mattina. #IlCantanteMascherato #vienidame -