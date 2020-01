Ordine degli ingegneri della provincia di Benevento, approvato il bilancio preventivo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli iscritti all’Ordine degli ingegneri della provincia di Benevento questo pomeriggio si sono riuniti in Assemblea per discutere e votare il bilancio preventivo 2020. Tante sono state le proposte degli ingegneri intervenuti riguardo le somme appostate per incrementare la formazione, il monitoraggio dei bandi di gara per i servizi di ingegneria e l’informatizzazione dell’ufficio di segreteria per essere sempre aggiornati sulle notizie che pervengono all’Ordine. Al termine degli interventi il bilancio preventivo 2020, redatto dal consulente Dott. Paolo Palummo e verificato dal Revisore dei conti Dott.ssa Maria Teresa Pacelli, è stato approvato con votazione unanime. Soddisfatto il Presidente per la partecipazione e l’interessamento degli iscritti per il bilancio preventivo. Un iscritto di lungo corso ha ritenuto ... anteprima24

