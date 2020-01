Operaio si impicca dopo licenziamento: “Azienda lo faceva pedinare da mesi per incastrarlo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Simone Sinigaglia è morto suicida dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento per violazione delle norme legate alla cosiddetta legge 104, la normativa per l’assistenza ai famigliari diversamente abili. L’azienda aveva assoldato detective per pedinarlo. I parenti: “faceva i lavori nel giardino della zia disabile, non pensava di violare la legge”. Simone Sinigaglia, l’Operaio 40enne suicida dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, era seguito da mesi da investigatori privati assoldati dall’azienda per incastrarlo. A renderlo noto è stata la famiglia tra cui il fratello, che lavora nella stessa ditta padovana anche se in un reparto differente. Al centro delle contestazioni, infatti, vi era la ripetuta violazione delle norme legate alla cosiddetta legge 104, la normativa per l’assistenza ai familiari diversamente abili. “In agosto mio fratello aveva ricevuto una lettera di ... limemagazine.eu

