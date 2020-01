Ocean Viking soccorre 59 migranti al largo della Libia. Salvini: “Mandiamo a casa il governo degli sbarchi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Ocean Viking salva 59 migranti. Salvini: “A casa governo degli sbarchi” “Durante la notte Alarm phone ha ricevuto una chiamata da 59 persone in difficoltà su una barca di legno in fuga dall’inferno della Libia. Abbiamo informato le autorità. L’equipaggio di Ocean Viking ha salvato i migranti stamani all’alba”. Lo si legge in un tweet di Alarm phone. La nave della ong Sos Mediterranee e Msf Ocean Viking ha quindi effettuato un nuovo soccorso in mare a largo della Libia. “Al momento sono 151 i sopravvissuti al sicuro sulla Ocean Viking”, twitta Sos Mediterranee. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f534.png" alt=" tpi

