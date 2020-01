Nuovi modi di raccontare il Giorno della memoria (Di sabato 25 gennaio 2020) Il prossimo 27 gennaio si rinnova l’appuntamento con la Giornata della memoria, e come ogni volta ci si interroga sul quale possa essere il modo migliore per raccontare l’Olocausto, e anche rammentare gli altri orrori e genocidi compiuti dall’umanità, specie nel corso del Novecento. A volte le classiche arte documentaristiche e i musei della memoria paiono insufficienti a fare della storia monumentaria una storia raccontabile da tutti. Per questo è buona cosa provare a indicare una mappa di proposte alternative per nuove letture sulla memoria, tra anticipazioni e nuove uscite. Ci ha da sempre sorpresa per la sua capacità di raccontare e scavare nella memoria con ricerche avvincenti tra fotografie, documenti, dossier-archivi e semi-autobiografia: stiamo aspettando in Italia l’arrivo dell’ultimo romanzo postumo della compianta autrice croata Daša Drndić, Eeg, pubblicato originariamente ... wired

