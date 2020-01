Novate, distrutta la sedia rossa: simbolo contro la violenza sulle donne (Di sabato 25 gennaio 2020) I vandali non si fermano davanti a niente. Non risparmiano neppure il simbolo contro la violenza sulle donne. A Novate Milanese hanno distrutto la sedia rossa. Era stata installata lo scorso novembre in piazza Pertini in occasione della Giornata conto la violenza sulle donne. “Sdegno e costernazione dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Novatese di fronte a questo atto vandalico”, dicono dal Comune. “Un gesto incommentabile che ha colpito un simbolo che incarna i valori di rifiuto della violenza che dovrebbero appartenere a tutta la comunità”. su Il Notiziario. ilnotiziario

