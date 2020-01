Newcastle, Lazaro: «Conte vuole che torni all’Inter più forte» (Di sabato 25 gennaio 2020) Valentino Lazaro, nuovo esterno del Newcastle arrivato in prestito dall’Inter, spiega le motivazioni dietro alla sua partenza Valentino Lazaro, nel corso dell’intervista concessa al quotidiano Kronenzeitung, ha parlato dopo il suo trasferimento in prestito dall’Inter al Newcastle. «Possibile una permanenza in Inghilterra? L’Inter ha offerto al Newcastle questa opzione, io però non volevo lasciarla nel contratto. La decisione in merito a cosa succederà in estate la prendo solo io. Conte spera che io ritorni a Milano rafforzato da questa esperienza. Può anche essere che rimanga al Newcastle, e che un giorno richiami l’attenzione di altri club della Premier League». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Ufficiale: #Lazaro è un nuovo giocatore del #Newcastle! Il comunicato: - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, è fatta per la cessione di #Lazaro al #Newcastle - FabrizioRomano : Valentino Lazaro dall’Inter in dirittura d’arrivo al Newcastle: prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto a 2… -