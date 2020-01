Negativo al coronavirus il caso sospetto a Napoli (Di sabato 25 gennaio 2020) Il caso trattato dall'ospedale "Cotugno" di Napoli "non è coronavirus, ma una semplice infuenza". È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute. Al ministero si fa notare come sia necessario evitare allarmismi, soprattutto sui presunti casi sospetti: è il terzo episodio in due giorni, questo di Napoli, di "casi" segnalati con grande enfasi risolti poi in patologie più banali: nel caso degli ultimi due episodi, Parma e Napoli, addirittura semplice influenza. È molto probabile che, come successo per le precedenti epidemie, si giunga a un coordinamento centrale per le comunicazioni di questo tipo, affinché eventuali casi siano segnalati almeno dopo le prime verifiche finalizzate a escludere altre patologie: nel caso di Parma, ad esempio, è bastato un tampone orofaringeo per stabilire che la paziente ha un'influenza di tipo B. Accentrare la comunicazione ... agi

