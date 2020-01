NBA 2020, i risultati della notte (25 gennaio): Milwaukee vince la sfida di Parigi. Super prestazioni di Leoanard e Westbrook, Gallinari protagonista (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono undici le partite della notte NBA. Una di queste, però, si è giocata ieri sera in quel di Parigi, che ha ospitato per la prima volta un match di regular season. Si trattava della sfida tra Milwaukee e Charlotte, che ha visto la vittoria dei Bucks (ottava consecutiva) per 116-103 grazie ad un ultimo quarto da 38-25 e soprattutto ad un Giannis Antetokounmpo da 30 punti e 16 rimbalzi. Una vittoria e due sconfitte (praticamente senza giocare) il bilancio dei tre italiani, tutti impegnati nella notte. L’unico a festeggiare è Danilo Gallinari, grandissimo protagonista nel netto successo di Oklahoma contro Atlanta per 140-111. Il Gallo è il miglior marcatore dei Thunder con 25 punti, mentre agli Hawks non bastano i 28 punti di Josh Collins e la doppia doppia di Trae Young (26 punti e 16 assist). Solo tre minuti purtroppo in campo e senza punti per Marco Belinelli nella sconfitta dei ... oasport

