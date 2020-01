‘Nasconde il pancino sotto i vestiti, è incinta…’: Elisa Isoardi, la notizia impazza il web. Verità o gossip? [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) La vita sentimentale di Elisa Isoardi Da un paio di stagioni Elisa Isoardi è alla guida de La prova del cuoco prendendo il post dell’uscente Antonella Clerici. Dopo un periodo in sordina fatto di ascolti bassi e numerose critiche sul web, da qualche mese la conduttrice piemontese e il cooking show di Rai Uno hanno trovato la loro dimensione. Per un lungo periodo è stata al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Quest’ultimo e la sua ex si sono rifatti una vita propria, infatti sono di nuovo fidanzato. Nelle ultime ore, però, gira voce che la Isoardi sia incinta del suo primo figlio. E’ la verità? La conduttrice de La prova del cuoco è incinta? Dopo essere stata pesantemente criticata per il suo nuovo compagno, Elisa Isoardi ha deciso di non mostrarsi più insieme ad Alessandro Di Paolo. A quel punto ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Nasconde il pancino sotto i vestiti, è incinta...': Elisa Isoardi, la notizia impazza il web. Verità o gossip? [FO… -