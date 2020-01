Napoli Primavera, Angelini esordirà contro il Torino: i convocati (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Grande attesa in casa azzurra, e non solo per il match della prima squadra contro la Juventus. Giuseppe Angelini infatti farà il suo esordio sulla panchina del Napoli Primavera. L’ex Cesena, che ha preso il posto di Roberto Baronio, è chiamato a rivitalizzare una squadra che viene da quattro sconfitte consecutive ed è all’ultimo posto nel Campionato Primavera 1. Gli azzurri giocheranno in trasferta allo stadio De Paoli di Chieri contro il Torino, domani alle ore 12, in un match valevole per il sedicesimo turno del torneo. Di seguito la lista dei convocati del neo tecnico partenopeo: Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Idasiak, Labriola, Mancino V., Manzi, Palmieri, Potenza, Senese, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka. L'articolo Napoli Primavera, Angelini esordirà contro il Torino: i ... anteprima24

