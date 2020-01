Napoli, piace Sead Kolasinac ma Ghoulam blocca il calciomercato (Di sabato 25 gennaio 2020) Il prossimo colpo di mercato invernale del club di Aurelio De Laurentiis potrebbe essere il terzino sinistro dell'Arsenal: giocatore per il quale Giuntoli avrebbe già fatto alcuni sondaggi. Per far posto al difensore dei 'Gunners', il Napoli dovrebbe però prima liberare un posto in rosa tra gli stranieri. A partire, in questo caso, potrebbe essere Faouzi Ghoulam. fanpage

