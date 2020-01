Napoli Juventus probabili formazioni, sorpresa Higuain: torna Bentancur (Di sabato 25 gennaio 2020) Napoli Juventus probabili formazioni – Napoli Juve dal sapore particolare. Un Napoli in grossa difficoltà, che ha appena la metà dei punti bianconeri, ma è una sfida mai banale e scontata. Nonostante le difficoltà la partite di domani non è da sottovalutare. Gli uomini di Sarri dovranno vincere anche al San Paolo, campo ostico, dove si ritroveranno davanti un Napoli rinato dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Prima volta da avversario per Sarri a Napoli. Napoli Juventus probabili formazioni, chi gioca Sarri per la prima volta torna da avversario a Napoli, città che ha amato e che aveva reso grande col suo bel gioco. Il tecnico juventino deve fare a meno di Danilo, infortunatosi contro la Roma, ma ritrova Bentancur, di rientro dalla squalifica. Leggi anche: Emre Can Juventus, addio in vista: incontro decisivo a Milano, i dettagli L’uruguaiano affiancherà a ... juvedipendenza

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - juventusfc : ?? La Juve ha vinto le due ultime partite al San Paolo. Era accaduto altre volte, nel passato. Qui ??… -