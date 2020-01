Napoli-Juve, tornano corse metro straordinarie per deflusso post-partita (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Come di consueto ormai, tornano le corse metropolitane straordinarie a seguito delle gare casalinghe del Napoli. Dopo Napoli-Fiorentina (leggi qui), anche per Napoli-Juve la Linea 2 circolerà oltre l’orario abituale di fine servizio. Sono previste quattro corse straordinarie a circa 10 minuti di distanza l’una dall’altra tra le 22.50 e le 23.20. Queste partiranno dalla stazione di Campi Flegrei e saranno dirette a Napoli Piazza Garibaldi e Gianturco. Passerà un treno straordinario anche verso Pozzuoli, con orario di partenza fissato alle 23.00. La fermata di Piazza Leopardi invece sarà chiusa dalle ore 22.00. L'articolo Napoli-Juve, tornano corse metro straordinarie per deflusso post-partita proviene da Anteprima24.it. anteprima24

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - juventusfc : ?? La Juve ha vinto le due ultime partite al San Paolo. Era accaduto altre volte, nel passato. Qui ??… -