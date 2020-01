Napoli-Juve, la Società invita i tifosi ad anticipare orario di arrivo allo stadio (Di sabato 25 gennaio 2020) La Società Calcio Napoli ha diramato un comunicato in cui invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Domani, in occasione di Napoli-Juve, i tornelli apriranno alle 17,45 per consentire i controlli. Questo il testo della nota della Società In occasione della gara di Campionato Napoli vs Juventus, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 17:45 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’importante evento calcistico. Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello stadio San Paolo, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e ... ilnapolista

