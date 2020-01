Napoli, Cesare Prandelli è sicuro: “Gennaro Gattuso è garanzia di serietà, motivazioni e carisma” (Di sabato 25 gennaio 2020) L’ex ct Cesare Prandelli ha parlato dei partenopei nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Tutte le vittorie possono dare un grande aiuto al Napoli. Come arrivano non è importante ma bisogna cercarle e volerle. Mancano purtroppo alcuni protagonisti del Napoli che è stato vincente negli ultimi anni, quindi toccherà fare una gara esemplare. Gattuso è una garanzia dal punto di vista della serietà, delle motivazioni, del carisma. Deve tirare fuori il meglio di quello che è in grado di trasmettere adesso. Con la Lazio ho visto che il pubblico è stato vicino alla squadra. La gente deve essere forte per sostenere i giocatori in un momento del genere. Nel momento in cui Gattuso ha dato un’impronta chiara del suo modo di giocare la società ha subito preso dei provvedimenti per costruire la miglior squadra possibile. Fabian Ruiz? È partito ... calciomercato.napoli

Spazio_Napoli : - AOstrouska : Un napoletano tra i migliori oncologi del mondo: Cesare Gridelli numero 1 per il cancro ai polmoni - cesare_cec : @fabbricainter @bmark85 @luca7goldenwing Dai, Ancelotti è palesemente finito: ha perso completamente il mordente. L… -