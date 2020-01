MOVIOLA Spal Bologna: l’episodio chiave del match (Di sabato 25 gennaio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Spal Bologna l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Spal e Bologna, valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

zazoomblog : Spal Bologna LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Bologna #LIVE: #sintesi #tabellino… - zazoomnews : Spal Bologna LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Bologna #LIVE: #sintesi #tabellino… - zazoomnews : MOVIOLA Atalanta Spal: l’episodio chiave del match - #MOVIOLA #Atalanta #Spal: #l’episodio -