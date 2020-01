Milano, nascondeva shaboo in casa dell’anziana che doveva accudire: badante arrestata (Di sabato 25 gennaio 2020) Teneva nascosti parecchi grammi di shaboo, una potente metanfetamina, nella casa dell’anziana che accudiva a Milano. Una badante di 58 anni già nota alle forze dell’ordine è stata arrestata dalla polizia. Nella sua stanza in casa della donna di 88 anni teneva anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Lavorava come badante a casa di un’anziana, ma nelle stanza che le era stata assegnata teneva nascosti parecchi grammi di shaboo, la potente metanfetamina conosciuta anche come crystal meth. Lo ha scoperto la polizia, che ha perquisito l’appartamento in via Omodeo, alla periferia ovest di Milano, dove la badante viveva con una donna di 88 anni. shaboo nascosto in casa dell’anziana che accudiva: arrestata una badante Gli agenti hanno trovato sulla scrivania un involucro con 0.9 grammi di stupefacente, un bilancino di precisione e materiale per il ... limemagazine.eu

