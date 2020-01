Milano: dopo lavori M4 riapre corso Plebisciti (Di sabato 25 gennaio 2020) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo, 27 gennaio, riapre a Milano la viabilità di corso Plebisciti in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza di viale dei Mille fino a piazzale Susa, tornando così alla situazione precedente all’inizio dei lavori della M4. Lo ha deciso il Comune di Milan liberoquotidiano

MarcoBovicelli : #Inter, cena #Marotta intermediari di #Eriksen dopo l’accordo raggiunto col #Tottenham: si attende il sostituto vol… - DiMarzio : Il @ChelseaFC ha autorizzato le visite a #Moses con l’@Inter per domani, in serata il giocatore a Milano: confermat… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima -