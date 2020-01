Migranti: Ocean Viking ne salva altri 59, in totale 151. E punterà verso l’Italia (video) (Di sabato 25 gennaio 2020) Le due Ong che con le loro navi solcano i mari, Mediterranea e MSF, lanciano su twitter un appello congiunto, al quale risponde, per ora, polemicamente solo Salvini, non le Autorità italiane o maltesi firenzepost

Enki2270 : RT @ImolaOggi: Nave Ocean Viking preleva altri 59 migranti, 151 a bordo - Mania48Mania53 : RT @ImolaOggi: Nave Ocean Viking preleva altri 59 migranti, 151 a bordo - angelo7milano : RT @ImolaOggi: Nave Ocean Viking preleva altri 59 migranti, 151 a bordo -