Migranti, nelle ultime ore salvate circa 230 persone nel Mediterraneo (Di sabato 25 gennaio 2020) Ma altri 120 naufraghi si trovano in questo momento in pericolo. A comunicarlo è Alarm Phone: "Due barche in pericolo in zona Sar maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio. circa 80 persone sulla prima barca che sta esaurendo la benzina e circa 46 sulla seconda. Le autorità sono informate. Serve urgentemente soccorso". fanpage

fanpage : #Migranti, ancora più di cento persone in pericolo - feniceoscura45 : @Stefania_1972 @WhiteRabbit96 @peoplepubit @Unicatt @lauraboldrini @flavioaliver Oltretutto è una che vuole imporre… - HANIA654 : Tutti i politici grillioti(filo-sinistri) legati all'Elevato da doppio filo, sono tutti “signorsì signore”....Chi v… -