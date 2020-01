Migranti: arcivescovo Palermo, ‘dietro fughe nel Mediterraneo nostre responsabilità’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – “Il Vangelo dice: ero un profugo e mi avete accolto. E questo corrisponde al valore alto dei diritti umani. Dove c’è un uomo che rischia di affogare, io sono lì e intanto lo salvo a maggior ragione perché dietro a quella fuga ci sono delle problematiche di cui tutti abbiamo responsabilità. Si fugge da una povertà e da una guerra che hanno come artefici anche noi occidentali che andiamo verso alcuni popoli del sud della terra con una mentalità di predazione. Non dobbiamo dimenticarlo perché saremmo degli ipocriti”. Così l’arcivescovo di Palermo monsignor Corredo Lorefice a margine della prima giornata dell’Assemblea pastorale dell’arcidiocesi di Palermo. “Parlare del Vangelo non significa parlare di una dottrina avulsa dalla vita concreta degli uomini – ha aggiunto – e per chi abita nel cuore ... calcioweb.eu

zazoomblog : Migranti: arcivescovo Delpini passare da pregiudizio a conoscenza - #Migranti: #arcivescovo #Delpini - TV7Benevento : Migranti: arcivescovo Delpini, 'giornalisti non diano spazio a opinioni offensive'... - TV7Benevento : Migranti: arcivescovo Palermo, 'dietro fughe nel Mediterraneo nostre responsabilità'... -