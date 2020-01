Migranti, 230 salvati nel Mediterraneo. Ma altri 120 sono in pericolo (Di sabato 25 gennaio 2020) Si susseguono le segnalazioni di Alarm Phone per imbarcazioni in difficoltà al largo delle coste libiche. A Pesaro, il sindaco ha consegnato la Costituzione e la bandiera Italiana a 150 persone residenti e originarie di 21 diversi Paesi che hanno ottenuto la cittadinanza nel 2019 repubblica

StraNotizie : Migranti, 230 salvati nel Mediterraneo. Ma altri 120 sono in pericolo - laltrodiego : •#Bonaccini sulla scia del PD di #renzi: #ISTAT 2014--->1°t. 2018: +230 MILIARDI #debitopubblico +2,2% debito/pil… -