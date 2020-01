Michelle Hunziker, la festa di compleanno è un sogno che si realizza: “Ho convinto tutti…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Buon compleanno Michelle Hunziker. La conduttrice ha spento 43 candeline e si è regalata un weekend in un bellissimo chalet di montagna insieme alla famiglia, gli amici più intimi e i suoi inseparabili barboncini, Lilly e Leone. La famiglia Trussardi ha festeggiato in una baita da sogno a Sauris, in provincia di Udine, che Tomaso ha riempito di rose rosse per la moglie. I festeggiamenti sono iniziati giovedì sera con una cena e venerdì, come ha fatto sapere la bella Michelle su Instagram, sveglia presto per godersi una bella giornata tutti insieme. “Sono le 9.30 e siamo già tutti belli carichiiiiiiii! Evviva gli amici!”, ha scritto condividendo alcuni scatti della gita in montagna. Ovviamente sul social gli auguri da parte di fan e colleghi sono arrivati a pioggia per la presentatrice di ‘All together now’. (Continua dopo la foto) “Auguri boss”, le ha scritto ... caffeinamagazine

