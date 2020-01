Michelle Hunziker, 43 anni da sogno: Trussardi non bada a spese, il regalo è speciale (Di sabato 25 gennaio 2020) Tanti auguri, Michelle Hunziker! La conduttrice di origini svizzere, il 24 gennaio 2020, ha spento 43 candeline. Per i festeggiamenti, assieme al marito Tomaso Trussardi, si è concessa una gita ad alta quota. Un weekend tutto romanticherie e famiglia, a contatto con la natura e con le sue amate montagne. Più precisamente la family si trova in una baita da sogno a Sauris (Udine), dove ha prenotato uno chalet a 2000 metri d’altezza. E il dolce Tomaso ha regalato a Michelle una cascata di… (Continua...) Cascata di rose per la Hunziker. Trussardi non ha badato a spese ed ha riempito la moglie con i fiori della passione, come lei stessa ha mostrato in alcune Stories pubblicate su Instagram. La festa è iniziata giovedì sera. Cena a base di piatti tipici montani. Poi, oggi, sveglia all’alba per non perdersi nemmeno un minuto di luce nella bellissima cornice presentata da ... howtodofor

