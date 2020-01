Meteo prossima settimana: Italia contesa fra PIOGGIA e ANTICICLONE (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo il transito della perturbazione del weekend, in Italia persisterà un regime di spiccata variabilità in quanto il nuovo tentativo di affermazione dell'ANTICICLONE dovrà fronteggiare nuovi assalti di correnti perturbate atlantiche. Ci sarà un vero e proprio braccio fra l'ANTICICLONE, con radici sul Basso Mediterraneo, e le perturbazioni che proveranno a lambire l'Italia. L'aspetto Meteo peculiare che rimarrà invariato sarà la sostanziale latitanza dell'inverno, con l'assenza di irruzioni fredde capaci di spingersi alle nostre latitudini. La rimonta anticiclonica d'inizio settimana sarà quindi meno evidente rispetto a quanto indicavano le precedenti proiezioni, in quanto il flusso atlantico cercherà di abbassarsi di latitudine sospingendo un nuovo impulso perturbato tra lunedì e martedì su parte d'Italia. Gli effetti si manifesteranno principalmente al Nord e lungo ... meteogiornale

