Meteo MILANO: uggioso, ma senza pioggia nel weekend (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà molte nubi sabato ma improduttive, poi subentreranno foschie e locali nebbie. Una nuova perturbazione è attesa martedì e potrà portare qualche precipitazioni. Sabato 25: molto nuvoloso. Temperatura da -0°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Domenica 26: foschia leggera. Temperatura da -0°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Lunedì 27: molto nuvoloso. Temperatura da 1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Est 3 Km/h, raffiche 12 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Martedì 28: nuvoloso con rovesci. Stima pioggia 5 mm. Temperatura da 4°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in ... meteogiornale

