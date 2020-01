Meteo, è tornato il maltempo tra Lazio e Toscana: picchi di 90mm, ma continua il caldo anomalo in tutt’Italia [DATI] (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ tornato il maltempo oggi sull’Italia centro/settentrionale, e in modo particolare nelle Regioni tirreniche: ha piovuto in modo localmente intenso in Toscana e nel Lazio, soprattutto al mattino. Tra i dati pluviometrici, in Toscana spiccano gli 88mm di pioggia caduti a Gavorrano e poi ancora i 65mm a Roccastrada, 52mm a Capraia, 42mm a Montieri, 39mm a Massa Marittima, 38mm a Monticiano, 35mm a Follonica, 23mm a Siena. Nel Lazio sono caduti 91mm a Formia, 34mm a Priverno, 32mm a Fondi, 27mm a Supino, 20mm a Lariano, 19mm a Fondi e Minturno, 17mm a Latina, 16mm a Terracina, 12mm a Frosinone. Poche precipitazioni degne di nota, invece, sulle altre Regioni. E’ stata un’altra giornata molto calda in tutto il Paese, con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo soprattutto al Sud, in Sicilia e in Puglia. Tra le località più calde, ... meteoweb.eu

