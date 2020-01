Messaggio Medjugorje 25 gennaio 2020 | “Non c’è futuro per il mondo senza amore e santità” (Di sabato 25 gennaio 2020) Come ogni 25 del mese (ed ogni 2) a partire dal 1981 (quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno), i fedeli di tutto il mondo attendono il Messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti. Di seguito potrete leggere il Messaggio della Regina della Pace di giorno 25 … L'articolo Messaggio Medjugorje 25 gennaio 2020 “Non c’è futuro per il mondo senza amore e santità” NewNotizie.it. newnotizie

fermenti2_0 : ???? Messaggio della Regina della Pace del 25 Gennaio 2020 - medjugorjeTiG : Medjugorje tutti i giorni: Messaggio, 25 gennaio 2020 - Medjugorje - Amare_Cristo : Messaggio di Medjugorje del 25 Gennaio 2020 a Marija -