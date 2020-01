Mercato Roma, chi è Carles Perez: l’attaccante della Masia del Barça che ama il numero 7 (Di sabato 25 gennaio 2020) Carles Perez nelle prossime ore dovrebbe diventare un calciatore della Roma di Paulo Fonseca. Un blitz della dirigenza giallorossa porterà in Italia il talento catalano classe 1998 cresciuto nelle Masia e che ha fatto già il suo debutto in Champions League, bagnato con il gol all'Inter. Esterno offensivo che ama partire da destra per rientrare sul sinistro e giocare a campo aperto: compirà 22 anni a febbraio e può diventare un acquisto importante per la squadra capitolina. fanpage

