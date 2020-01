Mercato Juventus, svolta nell’affare Kurzawa: il dettaglio (Di sabato 25 gennaio 2020) Mercato Juventus – La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un difensore in questa sessione di Mercato. I campanelli d’allarme suonati sulle corsie della retroguardia bianconera costringono Paratici ad intervenire. Trattativa per un profilo della Ligue 1 in via di definizione, con la stampa francese che svela un dettaglio non da poco sull’affare. Mercato Juve: Kurzawa vicinissimo, ecco il particolare Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Canal+, il terzino del Psg Kurzawa avrebbe già svuotato l’armadietto nel centro sportivo del club transalpino. Il calciatore, dopo l’esclusione dalla lista dei convocati da parte di Tuchel, sarebbe vicino. Tuchel ha affermato di essere a conoscenza della trattativa con la Juve, e ora si attendono gli ultimi dettagli per completare il trasferimento. De Sciglio sbarcherebbe a Parigi, e dopo l’ultima notizia ... juvedipendenza

