Mercato Inter | Giroud interessa al Barcellona Le ultime

Inter-Cagliari : Conte non convoca Vecino - che finisce sul Mercato : Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha ufficializzato l'esclusione dai convocati per la partita con il Cagliari di Vecino. Il centrocampista uruguaiano nei prossimi giorni dovrebbe essere ceduto. Vecino è stato un obiettivo di mercato del Tottenham, della Lazio e anche del Napoli, si è parlato di uno scambio con Allan.Continua a leggere

Da Jonathan a Erkin : quanti errori sul Mercato dei laterali dopo il Triplete per l’Inter : La squadra di Antonio Conte ha effettuato una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali nel mercato invernale ma è dai tempi del Triplete del 2010, quando Mourinho poteva contare su calciatori del calibro di Maicon e Christian Chivu, che le fasce dell'Inter non trovano pace. Negli anni successivi sono arrivati circa 20 giocatori, da Erkin ad Alvaro Pereira passando per Dodò, il problema non è mai stato risolto.Continua a leggere

Mercato Inter - Vecino non convocato. Everton in pole : Mercato Inter, Vecino non convocato da Conte per il Cagliari. L’Everton rimane la squadra in pole per accaparrarselo Matias Vecino potrebbe essere il nome in uscita di questo Mercato dell’Inter, per far spazio a Eriksen. Il centrocampista non è stato inserito nella lista dei convocati di Antonio Conte per il match contro il Cagliari. Chiaro segnale di come l’uruguaiano sia in uscita. In pole position, per lui, rimane ...

Inter - Conte e il Mercato : “Non abbiamo mica comprato mezzo Real Madrid” : A poche ore dalla sfida di campionato contro il Cagliari, il tecnico nerazzurro ha fatto il punto sulle trattative di mercato: "Il direttore è stato molto chiaro: se ne partono due ne arrivano due, se ne vanno via tre ne arrivano tre. E' matematica. Sono arrivati calciatori che non giocavano da un bel po e ci vorrà del tempo per rimetterli a posto perché ci diano una mano".Continua a leggere

CalcioMercato Inter - Llorente e Giroud sempre in pole per l’attacco : Calciomercato Inter, si lavora per portare un attaccante in neroazzurro: Llorente e Giroud i nomi più caldi Non si ferma il mercato dell’Inter, dopo la chiusura dell’affare Eriksen i neroazzurri sono ancora alla ricerca di un centravanti che possa far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez. Come riporta la Gazzetta dello Sport i nomi caldi sono due: il primo è quello di Llorente con il quale si potrebbe pensare ad uno scambio con ...

CalcioMercato Napoli - intesa con l’Inter per Politano : le cifre dell’operazione : Napoli e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Politano: operazione da oltre 20 milioni di euro Matteo Politano è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, dopo il mancato trasferimento alla Roma di Paulo Fonseca. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo con l’Inter per l’esterno nerazzurro. L’operazione, secondo Il Corriere dello Sport, supererà i 20 milioni di euro complessivi: prestito ...

CalcioMercato Napoli - Lorenzo Insigne è stato proposto all’Inter da Mino Raiola : L’ultima bomba di mercato arriva da Alfredo Pedullà di Sportitalia. Secondo le informazioni del giornalista, Mino Raiola ha proposto all’Inter Lorenzo Insigne per giugno. I rapporti tra i club sono buoni, dato che hanno appena concluso l’affare di Matteo Politano. Nei prossimi mesi si faranno le dovute valutazioni, considerando la crisi e il momento di confusione che stanno caratterizzando il club azzurro. Sul suo sito ...

CalcioMercato 24 gennaio : Inter-Eriksen - martedì le visite mediche. Juve - si sblocca Emre Can. Parma vigile su Esposito. Pjaca al Cagliari : attesa l’ufficialità : Calciomercato 24 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 24 gennaio. Affari potenziali colpi di scena per quel che riguarda la finestra di mercato invernale. INTER– martedì potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale di Eriksen in nerazzurro. Accordo ormai in dirittura d’arrivo. Si lavora anche sul possibile scambio Politano-Llorente, sono attese novità nel corso delle […] L'articolo Calciomercato 24 gennaio: ...

CalcioMercato 23 gennaio : Juve - scambio Bernardeschi-Rakitic - c’è l’offerta del Barça. Inter - assalto ad Allan. Sampdoria - ecco Tonelli : MERCATO 23 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi 23 gennaio. Affari, potenziali colpi di scena e pochi giorni dalla fine della sessione del mercato invernale. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “SkySport”, il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a Bernardeschi. Secco no da parte […] L'articolo Calciomercato 23 gennaio: Juve, scambio ...

CalcioMercato 22 gennaio : Politano-Napoli - sorpassata la Roma. Juve-Inter - duello per Chong. Milan - Suso dice addio! Cagliari - Pjaca ha detto sì : Calciomercato 22 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena […] L'articolo Calciomercato 22 gennaio: ...

CalcioMercato Inter - si insiste per Giroud : è lui l’acquisto di gennaio per l’attacco : La società nerazzurra è tra le più attive del mercato invernale. Antonio Conte ha avuto gli uomini che cercava, adesso spetterà a lui e alla squadra rilanciare la sfida alla capolista Juventus. Dopo Moses e Young si attende l'ufficialità di Eriksen mentre per Giroud si tratta ancora col Chelsea, dopo aver ricevuto l'ok del'attaccante.Continua a leggere

CalcioMercato – Acquisto e cessione per l’Inter - il Liverpool spaventa il Napoli. Rinforzi per Roma e Udinese : Ore intense di trattative di Calciomercato. Particolarmente attiva è l’Inter, che mette a segno un altro colpo. Si muovono anche altri club di Serie A e Serie B. Inter – Christian Eriksen è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con il Tottenham per una cifra di circa 20 milioni di euro. Lo annuncia Sky Sport. Si attende solo l’annuncio da parte degli ...

Inter - c’è un tesoretto per il Mercato : 94 milioni di euro di possibili plusvalenze : Nel prossimo calciomercato estivo l'Inter potrebbe avere oltre 130 milioni di euro da spendere. Sarà così se verranno ceduti a titolo definitivo: Mauro Icardi (al Paris Saint Germain), Ivan Perisic (al Bayern Monaco), Joao Mario (alla Lokomotiv Mosca) e Valentino Lazaro (al Newcastle). L'Inter potrebbe effettuare 93 milioni di euro di plusvalenze.Continua a leggere

CalcioMercato Napoli - il Parma smentisce l’interesse per Fernando Llorente : Fernando Llorente dovrebbe essere impiegato come pedina di scambio con l’Inter per arrivare a Matteo Politano. Tuttavia, molte altre squadre gli avrebbero messo gli occhi addosso, come Barcellona, Genoa e Parma. Invero, però, la pista che porta ai ducali sembra molto fredda. In diretta su Radio Punto Nuovo ne ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha commentato questa voce di mercato. “Valuterò i punti a fine ...