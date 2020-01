Meraviglie Alberto Angela 2020: stasera su Rai1 l'ultima puntata (Di sabato 25 gennaio 2020) Alberto Angela continua il viaggio alla scoperta dei tesori artistici e naturalistici d'Italia con Meraviglie 2020: stasera su Rai1 alle 21:25 l'ultima puntata. Meraviglie 2020 e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ultima puntata di questa terza stagione. Attraverso quattro appuntamenti è stato compiuto un viaggio nella penisola italiana tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l'ingegno dei predecessori. L'ultima puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori partirà da un luogo privilegiato: il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Sarà una scoperta non tanto di questo magnifico palazzo ma di ciò che rappresenta, e cioè del patrimonio, delle tante ricchezze naturali e artistiche sparse in tutta Italia. È come essere nella casa ... movieplayer

albertoangela : Le #Meraviglie del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ci aspettano stasera alle 21.25 su @RaiUno… - skylers_lht : @albertoangela @RaiUno @Quirinale Non vedo l'ora! Peccato che è l'ultima puntata. I programmi dove ci mostri le mer… - Noovyis : (Meraviglie Alberto Angela 2020: stasera su Rai1 l'ultima puntata) Playhitmusic - -