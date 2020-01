Meghan vuole impegnarsi in politica, presidenziali Usa? (Di domenica 26 gennaio 2020) Meghan Markle potrebbe "impegnarsi in politica" a breve, dopo il passo indietro compiuto da lei e dal marito, il principe Harry, dalla Famiglia reale britannica. Secondo il Daily Mail, che cita una fonte vicina a Buckingham Palace, "la Duchessa sarebbe stata frustrata per essere stata obbligata a tenersi fuori dalla politica" dopo il fidanzamento e il matrimonio con Harry e ora vorrebbe recuperare. che ha criticato apertamente Donald Trump e ha evitato di incontrarlo durante la visita dell'anno scorso a Londra, motivando con l'impossibilità di lasciare solo il piccolo Archie - potrebbe addirittura impegnarsi concretamente nelle prossime elezioni presidenziali Usa.Intanto, il padre della duchessa del Sussex, Meghan. L'americano Thomas Markle, che non parla con la figlia dal suo matrimonio con con il principe britannico, è stato intervistato per un documentario girato prima della ... ilfogliettone

