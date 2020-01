"Meghan sapeva da sempre che sarebbe tornata in Canada". La prova? Il suo guardaroba (Di sabato 25 gennaio 2020) Avrebbe premeditato di tornare in America e la prova si troverebbe nel suo guardaroba. Secondo il Daily Mail, Meghan Markle sapeva benissimo - anche nei primi anni passati a corte - che un giorno sarebbe tornata indietro, nel suo Canada. Per questo avrebbe lasciato lì i suoi vestiti: il maglione lavorato a maglia indossato a Toronto, gli scarponcini marroni con i quali ha fatto la passeggiata in un parco di Vancouver, il parka verde militare non sembrano affatto nuovi acquisti, ma capi già visti ai tempi di Suits, sul set o fuori.Perché, dunque, la duchessa non li ha spediti in Inghilterra? Finora era noto che avesse lasciato in Canada, in un deposito, solo i suoi mobili. Invece, dopo la Megxit, si sarebbe fatta spedire da Toronto a Vancouver tutti gli oggetti personali, guardaroba compreso, lasciati lì due anni e mezzo fa.Aveva, dunque, sempre avuto un ... huffingtonpost

sara_lu : Mi sono improvvisamente ricordata di quando al matrimonio Harry disse a William 'I hope Meghan is ok', forse già da… - PalaDanyela83 : @mesmeri Anche sta cosa che lei sapeva che lui era un principe.. ma sta gente ha mai amato davvero nella propria vi… - rondellix : Sorrentino sapeva già la fine di Meghan Genio#TheNewPope -