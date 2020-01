Medagliere Europei pattinaggio artistico 2020: la classifica finale e i podi. Dominio della Russia con quattro ori (Di sabato 25 gennaio 2020) Gli Europei di pattinaggio artistico 2020 si sono appena conclusi ed hanno visto assegnati i titoli continentali nelle quattro specialità previste. Dominio della Russia, che conquista tutti gli ori e dieci medaglie totali. Un argento per la Francia ed un bronzo per la Georgia completano il quadro dei podi. Di seguito il Medagliere degli Europei di pattinaggio artistico 2020. Medagliere Europei pattinaggio artistico 2020 # Paese O A B Tot. 1 Russia 4 3 3 10 2 Francia 0 1 0 1 3 Georgia 0 0 1 1 # Tot. 4 4 4 12 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo oasport

