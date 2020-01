Mazzariello: “Tufara Valle, la soluzione è Montesarchio” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – “Tufara Valle è un paradosso che deve essere risolto, un paradosso istituzionale che non ha eguali sul territorio nazionale. Una situazione che va ad esclusivo discapito della popolazione di questi luoghi, spezzettata tra la giurisdizione di sette Istituzioni”. Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia Montesarchio, interviene per commentare la situazione della cosiddetta Berlino del Sud. “Condividiamo pienamente – così Mazzariello – le riflessioni che sono venute anche dal Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento in merito alla necessità di trovare una soluzione alla situazione veramente più unica che rara in cui Tufara Valle versa. A fronte di qualsiasi problematica, le risposte sono praticamente impossibili da dare stante la sovrapposizione di così tanti Organismi. Però, ... anteprima24

