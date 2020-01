Marco Degli Angeli del M5s Citofona alla Sede della Lega: “Sono Qui i 49 Milioni?” (Di sabato 25 gennaio 2020) In questi giorni su Facebook non si parla d’altro. Praticamente ovunque possiamo vedere la foto dell’ex ministro Salvini intento a Citofonare. La vicenda ha quasi del surreale, ma è accaduta realmente. Questo però ha scatenato anche altre reazioni interessando le fazioni politiche avverse. L’ex Ministro Salvini qualche giorno fa a Bologna ha Citofonato ad un ragazzo tunisino. Fino qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per le motivazioni. Salvini infatti ha chiesto al ragazzo che ha risposto al citofono se fosse realmente uno spacciatore. Il tutto ovviamente testimoniato dalle telecamere. Ma cosa ha spinto un leader politico a compiere questo gesto pubblicamente documentato? Salvini sarebbe stato convinto da una donna che all’interno della palazzina abitava uno spacciatore. La signora è da anni molto attiva per la lotta contro la droga poiché suo figlio è morto per questo ... youreduaction

carlosibilia : Tutta l'ipocrisia della Lega svelata in 2 minuti. “Scusi, li avete voi i 49 milioni?” così Marco Degli Angeli, cons… - welikeduel : Lo #spiegonedamilano della puntata numero 17 #propagandalive - gianlucarossitv : New York, JFK Airport, 24.1.2020 #roadtoarrowhead135 Arrivo in USA degli ultrarunners #SimoneLeo e… -