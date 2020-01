“Mamma o papà?” su Sky Cinema: I film stasera in tv sabato 25 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Cinema stasera in tv: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 25 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo per stasera. Ecco i film del Cinema stasera in tv, sabato 25 gennaio: Mamma o papà? – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia Uscita: 2017 Nazionalità: Italia Regista: Riccardo Milani Cast: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti, Stefano Biasotto TRAMA Valeria e Nicola sono il sogno di ogni avvocato divorzista: giunti al capolinea del loro matrimonio, si trovano d’accordo su tutto e la pratica scivola liscia come l’olio nel rispetto più assoluto. Ma qualcosa sta per minare la serenità del divorzio: Nicola, ginecologo, riceve la proposta di trasferirsi in Mali per sette mesi a esercitare la professione; contemporaneamente, Valeria, ingegnere edile, ottiene la possibilità di trasferirsi in Svezia per lo stesso arco ... 2anews

Luciaespositos : Ogni giorno, quando mi sveglio, penso sempre la stessa cosa: 'Mamma, papà, mi mancate tanto, che bello quando eravate in vita ??'. - daniele19921 : RT @overblastmusic: @MauroLeonardi3 Signore non mi reggo in piedi non riesco ad alzarmi dal letto dammi un po' di forze e salute guarisci d… - gio_96_ : Zia ho comprato dei glitter da mettere col rossetto … sai!!!! Nanci , sei sicura che non sono cinesi??? Secondo me… -