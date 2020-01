Mamma lascia la figlia in auto: il ladro spacca il vetro e ruba una borsa. Bimba terrorizzata (Di sabato 25 gennaio 2020) I carabinieri della compagnia di Imola hanno avviato le indagini per risalire al malvivente che ha sfondato il finestrino di un’auto parcheggiata davanti all’istituto Alberghetti di Imola per sottrarre la borsa a una donna, impegnata ad attendere l’uscita del figlio dalla palestra. In macchina c’era l’altra bambina, di 11 anni… Una madre che va a prendere i figli a scuola, lasciando per qualche istante la piccola di 11 anni in macchina. Una scena di tutti i giorni che che all’improvviso viene stravolta da un imprevisto: un ladro. I carabinieri di Imola hanno avviato le indagini per risalire all’autore di un furto aggravato, commesso ieri pomeriggio nell’abitacolo di un veicolo parcheggiato davanti a una scuola di via San Benedetto. Un malvivente ha sfondato il finestrino di un’auto parcheggiata davanti all’istituto Alberghetti per sottrarre la borsa a una donna, impegnata ad attendere ... limemagazine.eu

