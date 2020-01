Malore Castrovilli, il giocatore si accascia durante Fiorentina-Genoa: i dettagli (Di sabato 25 gennaio 2020) Si sta giocando un’importante gara di Serie A: Fiorentina-Genoa. Paura al minuto 65 per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola si è accasciato improvvisamente e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Castrovilli ha accusato dei giramenti di testa con qualche conato di vomito. In un primo momento il giovane talento gigliato ha provato a rimanere in campo, poi ha abbandonato il terreno di gioco sostituito da Eysseric. Per Castrovilli non si tratterebbe comunque di nulla di particolarmente allarmante. Tragico incidente stradale, auto contro bus: morti due calciatori NOMI e dettagliL'articolo Malore Castrovilli, il giocatore si accascia durante Fiorentina-Genoa: i dettagli CalcioWeb. calcioweb.eu

